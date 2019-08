Roma, rumeno ubriaco prende a cinghiate la moglie e la figlioletta a Tor di Valle

Una chiamata disperata giunta al ”112”. A telefono c’è una cittadina rumena, a suo dire in preda all’ira del marito. L’uomo – fortemente ubriaco – stava prendendo a cinghiate lei e la loro figlioletta di um anno e mezzo. I carabinieri sono immediatamente intervenuti in un casolare diroccato nei pressi dell’ippodromo di Tor di Valle. Giunti sul posto, hanno visto correre verso di loro la vittima. È una ragazza romena di 37 anni, con la piccola in braccio. Ha confermare quanto detto durante la chiamata al 112. Poi ha aggiunto che l’uomo, in stato di ebbrezza, era dentro il casolare con l’altro figlio di 3 anni.

I militari, notando dei lividi sulle gambine della bimba, hanno immediatamente attivato i soccorsi sanitari e un’ambulanza l’ha trasportata all’ospedale ”Sant’Eugenio”. Le sono state diagnosticate delle ecchimosi causate dalle cinghiate inferte dal papà. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nella struttura arrestando il marito violento, un cittadino romeno di 32 anni con precedenti, che, cintura dei pantaloni ancora alla mano, blaterava frasi sconnesse nella sua lingua madre.

L’uomo, nonostante la presenza dei carabinieri, ha nuovamente assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti della moglie. Una volta in caserma, la donna ha avuto un attimo di esitazione nel mettere per iscritto quanto era accaduto a lei e ai figli. Alla fine la 37enne ha avuto il coraggio di denunciare le violenze e anche altri episodi subiti in passato, sempre avvenuti di fronte ai figli e mai segnalati. Il 32enne, arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, è stato portato nel carcere di Regina Coeli in attesa dell’udienza di convalida.