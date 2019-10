Umbria, Meloni: “Siamo pronti a governare la regione, meglio dei nostri predecessori”

Umbria, prosegue la campagna elettorale di Giorgia Meloni in vista delle elezioni regionali. Oggi la leader di Fratelli d’Italia ha parlato a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, a un convegno a Perugia e in serata a Spoleto. Nel pomeriggio, sempre a Perugia, ha tenuta una conferenza stampa insieme con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Quest’ultimo ha scritto: “Sono a Perugia, una città bellissima e piena di storia. Qui incontrerò la cittadinanza, la stampa e le tv, per illustrare i nostri programmi per la Regione Umbria”. Berlusconi annuncia su Fb il suo arrivo a Perugia per partecipare a una serie di appuntamenti elettorali per le regionali. A cominciare dalla conferenza stampa a tre delle 18 a Perugia con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Berlusconi ha lanciato l’hastag: ”#forzaitalia #andiamoavincere”. Da parte sua il leader della Lega è così intervenuto. “Sto bene, sto discretamente bene”. Matteo Salvini è a Orvieto per un comizio in vista delle regionali in Umbria. Dal palco il leader della Lega risponde a chi gli chiede del suo stato di salute dopo la colica che ieri lo ha costretto a saltare qualche appuntamento elettorale. “Tra antibiotici e antidolorifici – spiega – sto bene, ma c’è chi sta peggio. Nonostante ieri mi avessero detto stai un po’ a casa, avevo troppi impegni in Umbria e ci tenevo ad essere qui. Prima vinciamo e poi ci riposiamo. Dal 28 in poi ci prendiamo qualche ora di riposo, dai…”, assicura.

Meloni: l’Umbria non è stata mai valorizzata

In conferenza stampa Giorgia Meloni ha parlato delle esperienze del centrodestra nei governi regionali in Italia. E per quanto riguarda l’Umbria, la Meloni ha messo l’accento sulla profonda crisi della regione. Non solo punti di Pil, ma anche crisi sanitaria e del sevizi sociali. Chi ha governato l’Umbria non è stato in grado di valorizzare il potenziale di questa regione. Invece, ha aggiunto, chi ha governato l’Umbria, il Pd e soci, hanno avuto la concezione della roccaforte su cui stare seduti non facendo nulla. La leader di Fratelli d’Italia si è appellata ai delusi dei grillini e anche del Pd. Chi ha votato la sinistra illudendosi che fosse un partito che aiutava la povera gente, ora c’è la prova che non è così. È un partito che opprime i contribuenti italiani, mentre agli stranieri consente che aprano e chiudano la loro attività senza dire nulla a nessuno. Meloni si è augurata quindi che anche dall’Umbria arrivi un potente segnale a questo governo, che pensa solo ai clandestini e alle tasse. “Noi siamo sicuri di saper fare meglio di loro”, ha concluso.