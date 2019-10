Trump-Mattarella: il “dramma” dell’interprete. Le sue smorfie sono diventate virali (video)

Non è passata inosservata la faccia dell’interprete durante l’incontro tra Trump e Mattarella. Lo sguardo perplesso, a tratti drammatico, mentre prende appunti sul taccuino è diventato virale sui social, dove, dopo essere stato condiviso dall’account Twitter “The Recount”, ha ottenuto oltre 30mila like e un milione e mezzo di visualizzazioni.

Il web si scatena sull’interprete Un’espressione, quella della traduttrice, che ha scatenato anche gli utenti: «Una donna un mito, l’interprete italiana di Mattarella di fronte (anzi dietro) Trump e i suoi sever impazzito», scrive un utente su Twitter. «Non serve ascoltare le parole di Trump – cinguetta un altro – Serve guardare le facce di Mattarella e dell’interprete. Dicono tutto». E ancora: «Siamo tutti la faccia dell’interprete».

Non è passata inosservata durante l’incontro alla sala ovale neanche la faccia di Sergio Mattarella. È accaduto quando durante la conferenza stampa congiunta con il Presidente della Repubblica, Trump ha dichiarato il suo amore per per il nostro Paese. A quel punto ha detto che gli Stati Uniti e l’Italia sono legati da un’eredità politica e culturale comune che risale a migliaia di anni fa. «The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome».