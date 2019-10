La tragedia della questura di Trieste è così assurda da mozzare il fiato. Nella ricerca delle responsabilità, sono finite sotto accusa le fondine usurate. O la formazione degli agenti. Sono questioni fuorvianti, che comunque rimandano alle risorse pubbliche destinate alla sicurezza. Un tema serio, certamente. E sul quale la destra si batte da anni.

Ma in quello che è successo ieri a Trieste c’è dell’altro. Il problema vero tutti lo pensano, ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Per non buscarsi i fulmini dell’Inquisizione politically correct. E per non subire l’accusa di razzismo. Si tratta del fatto che solo a uno straniero (nella fattispecie un dominicano) sarebbe venuta mente l’idea demenziale di sparare in una questura. Come se si trovasse in un film d’azione di quart’ordine. O in un videogioco. Tant’è che non ci sono precedenti simili in Italia.

E il primo caso s’è per l’appunto verificato nel tempo in cui l’Italia è sottoposta a massicci flussi migratori. Soprattutto da Paesi, come Santo Domingo, dove l’autorità dello Stato può essere percepita in modo assai più flebile che in un Paese europeo. Pensiamo ai terrificanti precedenti di quell’area geografica. Pensiamo ai casi di Stati che si trovano o che si sono trovati sotto ricatto della criminalità organizzata come il Messico o la Colombia. Casi impensabili anche per un Paese devastato dalle mafie com l’Italia. Perché anche il criminale italiano più incallito ha interiorizzato l’idea che lo Stato è comunque il “più forte”. Non è il caso di scomodare il Leviatano di Hobbes. Ma, a nessun delinquente nostrano verrebbe in mente di scatenare il Far West in questura.

Per una beffarda coincidenza, il giorno stesso del fattaccio di Trieste il capo della Polizia Franco Gabrielli ha diffuso i dati sulla criminalità in Italia :diminuisce il numero generale dei reati, ma aumentano quelli commessi da immigrati. Come volevasi dimostrare…