Nuova vittoria nel prime time di venerdì per Tale e Quale Show su Rai1, con 3.903.000 spettatori e il 19.5% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la fiction L’Isola di Pietro 3, con 2.961.000 spettatori e il 14.6% di share. Terzo piazzamento per Contromano su Rai3, con 1.374.000 spettatori e il 5.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: Quarto Grado su Rete4 (1.275.000 spettatori, share 7.2%). Fratelli di Crozza sul Nove fa registrare 1.199.000 spettatori, con uno share del 5.1%, Guardians – Il Risveglio dei Guardiani su Italia 1 (1.073.000 spettatori, share 4.6%), Ncis Los Angeles e Criminal Minds su Rai2 (rispettivamente, 1.208.000 spettatori, share 4.9%, e 822.000 spettatori, share 4%).

Zoro battuto anche sui canali minori

Ma la vera sorpresa è il basso riscontro di Propaganda Live su La7, il programma condotto dall’ex blogger, idolo della sinistra, Zoro, che già quattro anni fa, in Rai, fece segnare ascolti del tutto deludenti. Il programma di satira politica e di analisi del web condotto da Zoro fa registrare 846.000 spettatori: lo share è del 4.8%, inferiore perfino al programma di Crozza sulla tv minore Nove. Propaganda live batte X Factor 2019 su Tv8 (638.000 spettatori, share 3%), su Rai Premium la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con l’1.4% con 323.000 spettatori. Battuto, ma è magra consolazione, su Iris Sorvegliato Speciale che piace a 530.000 spettatori (2.3%). Su Real Time/+1 Bake Off Italia 2019 sigla invece il 3.6% con 869.000 spettatori. Surclassanta Propaganda live su un canale che si fa fatica a trovare sul telecomando. Bake Off Italia – Dolci in forno (o semplicemente Bake Off Italia) è un talent show italiano, trasmesso sul canale Real Time dal 29 novembre 2013, che si basa sulla sfida tra pasticceri amatoriali.

Mediaset batte la Rai in seconda serata

In access prime time vincono i Soliti Ignoti di Rai1 con 5.070.000 spettatori e il 20.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia totalizza 4.495.000 spettatori e il 18.4% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con L’Eredità‘ che registra 4.525.000 spettatori e il 24.4% di share. Superata Caduta Libera su Canale 5 che ottiene 3.586.000 spettatori e il 20.1% di share. Complessivamente le reti Rai prevalgono su quelle Mediaset sia in prime time che nelle 24 ore. Mentre Mediaset vince in seconda serata.