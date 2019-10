Riceviamo da Massimiliano Mazzanti e volentieri pubblichiamo in merito al processo sulla strage di Bologna. Caro Direttore, questa mattina, la consulente incaricata – una donna, capitano dei Carabinieri del Ris di Roma – ha scritto alla Corte d’Assise di Bologna per chiedere ancora 7 giorni di tempo per depositare la perizia di comparazione dei “” relativi ai resti umani attribuiti aIl presidenteavrebbe accolto la richiesta. Pertanto, bisognerà attendere un’altra settimana. La strage di Bologna, a quel punto, avrà svelato l’ultima dinamica ancora oscura. La notizia è stata accolta con una certa sorpresa dai difensori dell’imputato, Gilberto Cavallini, per i quali il tempo già concesso per l’analisi appariva più che sufficiente per avere una risposta definitiva al quesito. Gli aspetti da chiarire, a questo punto, sono due. Se i resti attribuito asono effettivamente della donna praticamente dissoltasi nell’esplosione; se tutti e due i resti principali, tumulati insieme, appartengano alla stessa persona. Inoltre, i resti più consistenti – una parte di lembo facciale e parte di una mano – non appaiono compatibili – comparando con questi i dati ricavabili dalle autopsie – con le mutilazioni rilevate nei corpi delle altre vittime.