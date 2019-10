Sparatoria in una chiesa nel New Hampshire: quattro feriti. Preso l’assalitore

Sparatoria in una chiesa nel New Hampshire. Ancora sangue negli Stati Uniti a poche ore dalla sparatoria in un locale di Brooklyn. Questa volta in una Chiesa a Pelham, nel New Hampshire. Un uomo armato (poi bloccato e arrestato) è entrato nel luogo di culto, a circa 48 chilometri da Boston, e ha esploso molti colpi di arma da fuoco ferendo almeno quattro persone. A darne notizia è stata la Cbs.

Gli agenti, intervenuti subito dopo l’allarme, sono riusciti a catturare l’assalitore. L’intervento delle forze dell’ordine alla New England Pentecostal Church è stato richiesto poco dopo le 10 ora locale. Nella chiesa era in programma questa mattina un incontro nel quadro del Mese per la prevenzione degli abusi domestici. L’incidente è chiuso anche se davanti al luogo dell’attacco ci sono ancora numerose auto della polizia, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.