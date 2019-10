Sparatoria in un locale nottuno a Brooklyn: 4 morti e tre feriti gravi

Terrore a New York. È di almeno quattro morti il bilancio di una sparatoria in un locale notturno a Brooklyn. Lo riferisce la Nbc, che parla anche di un “brutale incidente” lungo Utica Avenue, nella zona di Crown Heights. Il bilancio riportato dal New York Post è di quattro morti e tre feriti gravi. La sparatoria è avvenuta in un night club chiamato Triple A Aces, che si presenta come “uno spazio da affittare per eventi sociali e privati”.

Sparatoria in un locale notturno a Brooklyn

Il New York Post, che cita sue fonti, riferisce inoltre che due persone sono state prelevate per essere interrogate. Un portavoce della polizia di New York ha spiegato che gli agenti sono intervenuti dopo un allarme per colpi d’arma da fuoco arrivato prima delle 7 del mattino e hanno trovato i corpi senza vita di quattro uomini. I feriti, una donna e due uomini, sono stati portati al Kings County Hospital e al Brookdale University Hospital Medical Center.

Quattro morti e tre feriti gravi

I poliziotti, arrivati nell’area di Crown Hieghts, si sono trovati davanti ai quattro morti e ai tre feriti gravi, ma non in pericolo di vita. Le indagini sono nella fase iniziale e gli agenti stanno interrogando diverse persone al commissariato che si trova nelle vicinanze per cercare di chiarire cosa sia accaduto e chi ha sparato. Al momento non c’è stato nessun arresto e non è chiara la dinamica sulle ragioni della sparatoria.