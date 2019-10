Il sondaggio ancora una volta parla chiaro. E allora, Movimento 5 Stelle in caduta libera. Qualche decimale in più per il Pd. E, soprattutto, torna a crescere la Lega, così come Fratelli d’Italia si attesta sul lusinghiero aumento percentuale che la vede salda all’8,6%. In ripresa Forza Italia (7,2%), mentre non decolla la nuova creatura di Matteo Renzi, data già in calo al 3,5%, e dunque in flessione rispetto alla rilevazione del 3,9% di una settimana fa, datata 1 ottobre. Questi i dati principali emersi all’ultima rivelazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani, presentata in anteprima ieri sera nel corso del programma Cartabianca su Rai 3.

Sondaggio Ixé: cresce la Lega, cala il M5S. FdI solidamente all’8,6%

Lega in crescita. Pd in lieve recupero, M5S che continua a perdere quota: è quanto emerge dall’ultima rivelazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani, presentata in anteprima ieri sera nel corso del programma Cartabianca su Rai 3, che fotografa la fiducia degli elettori nei partiti di governo e d’opposizione. E per l’esecutivo non c’è molto di cui rallegrarsi, se in realtà il Pd si limita a giocare in recupero, con la Lega torna a riscuotere consensi dopo la flessione registrata a ridosso della crisi istituzionale, e che si attesta al 30%, di nuovo in crescita. In rialzo di qualche decimale anche il Partito Democratico (21,9%), mentre i pentastellati scendono al 20,2% rispetto al 21% della scorsa rilevazione. In ripresa Forza Italia (7,2%), mentre si conferma solidamente in crescita Fratelli d’Italia all’ 8,6%. Italia Viva di Matteo Renzi viene data al 3,5%, in calo rispetto al 3,9% della rilevazione del 1 ottobre. In crescita anche +Europa che passa dal 2,3% al 2,9%.