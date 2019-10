Sondaggio Ixé, crescita inarrestabile di FdI che vola all’8,7%. Crolla il Pd e Renzi retrocede

Crescita inarrestabile di Fratelli d’Italia che vola all’8,7%. La Lega di Matteo Salvini è il primo partito con il 30,5. Forza Italia di Silvio Berlusconi sale all’8,1%. Gli effetti positivi della manifestazione a Piazza San Giovanni sono tangibili. La conferma arriva dal sondaggio dell’osservatorio politico Ixé, commissionato dalla trasmissione televisiva Carta Bianca, condotta da Bianca Berlinguer. Dati che confermano che gli italiani dopo la manifestazione di Roma hanno ritrovato la passione dell’orgoglio di italiano. In modo particolare il partito guidato da Giorgia Meloni vede crescere il consenso rispetto alla precedente rilevazione dall’8,2% all’8,7. Mentre gli azzurri sono passati dal 7,8% all’8,1.

Sondaggio Ixé, crolla il Pd

Batosta per i dem. Secondo i dati del sondaggio Ixé, il Partito democratico di Nicola Zingaretti si colloca sotto la soglia dei venti punti al 19.8%. Cresce il Movimento 5 Stelle di Luigi di Maio che sale a quota 20,8%, ma resta sempre sotto la soglia del 22,3%, dato ottenuto durante la crisi di governo. Non può sorridere neanche Matteo Renzi. Italia Viva prima della Leopolda si attestava al 4%. Ora è scesa nuovamente al 3,5%. La rilevazione effettuata dopo la Leopolda, rileva anche un calo della fiducia in Renzi (12%). Italia Viva, viene percepita infatti come un fattore destabilizzante per il governo dalla maggioranza degli italiani, in modo trasversale ai diversi elettorati.

Il parere sulla manovra

Se sulla manovra nell’opinione pubblica continuano a prevalere critiche feroci, gli italiani si esprimono molto chiaramente a favore del mantenimento di quota 100 sulle pensioni., cavallo di battaglia della Lega. Inoltre, le ultime settimane, caratterizzate da un forte scontro tra le forze di governo in merito alla manovra hanno visto una flessione costante della fiducia nel presidente del Consiglio, che è sceso al 43% di gradimento.