Il sondaggio Emg cambia il quadro. Numeri ed equilibri sono diversi dalle rilevazioni di altri istituti. Un elemento è certo: i consensi degli elettori vanno a consolidare i partiti del centrodestra. In affanno la sinistra e i Cinquestelle. Non c’è stata e non c’è la luna di miele degli italiani con il nuovo governo.

Il sondaggio Emg certifica: italiani contrari all’inciucio

L’inciucio non è piaciuto. Di Maio non può accontentarsi di una crescita fatta a briciole, dopo una sovraesposizione mediatica enorme. I dem non avanzano. Molte le differenze rispetto ai dati di Cartabianca.

Il sondaggio Emg Acqua realizzato per la trasmissione di Rai3 Agorà, ne è una prova. È ancora la Lega il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Se si andasse oggi alle urne, il 32,6% degli italiani voterebbe per il partito guidato da Salvini. Una percentuale superiore (+0,4%) a quella della scorsa settimana. Contina la crescita di Fratelli d’Italia, che raggiunge il 7,6% ed è sempre sorpasso su Forza Italia, che è al 7,4%.

Il Partito Democratico rimane secondo, ma risulta in calo rispetto alla rilevazione del 26 settembre. I dem, orfani di Matteo Renzi, si fermano al 19,7%, perdendo lo 0,6%. Segue il Movimento 5 Stelle, che otterrebbe il 19% delle preferenze (+0,3%). Italia Viva, invece, passa dal 4,3% al 4,5%.

In calo tutti i partiti minori: +Europascende allo 2,2%, dal 2,6% della scorsa settimana; La Sinistra si ferma a 1,8% (-0,3%); calano di 0,1% Europa Verde (1,5%) e Siamo Europei (1%).