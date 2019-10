«Siamo in diretta dal mercato di Torpignattara a Roma. Ridotta a città sporca, caotica, insicura: la Capitale ha bisogno di rinascere! Già decine di migliaia di firme raccolte! Virginia, non è il tuo mestiere: #raggidimettiti». Matteo Salvini visita tra applausi e selfie il mercato romano del quartiere di Torpignattara. Una visita organizzata «per ascoltare commercianti e cittadini mentre gli altri stanno chiusi nei palazzi. La Lega è nelle strade, sempre in ascolto. Si mettano il cuore in pace quelli che mi criticano perché vado a parlare con la gente: girerò tutti i quartieri della Capitale. I romani non ne possono più dei 5 Stelle e di un’amministrazione fallimentare».

Salvini a Torpignattara: «La Raggi è incapace»

«Ci siamo impegnati – dice – a girare tutte le settimane un quartiere di Roma, soprattutto partendo dalle periferie, perché è una città che il Comune ha dimenticato: è sporca, caotica, insicura. Abbiamo raccolto già venticinquemila firme solo tra i residenti di Roma. So che il sindaco oggi non è molto lontano da qui, sarà una coincidenza. Devo dire che un risultato però lo raggiungiamo: quando arriviamo noi puliscono le strade, raccolgono la monnezza». Poi avverte: «Noi non promettiamo miracoli ma penso che questo sindaco è del tutto incapace, inadatto e da mandare a casa il prima possibile. Ormai su Roma c’è anche il fantasma Zingaretti, se riusciamo a mandare a casa Gianni e Pinotto è meglio per tutti». E annuncia che «entro la fine di novembre faremo la prima assemblea pubblica romana per presentare, quartiere per quartiere, le nostre idee per la città di Roma».