Matteo Salvini di nuovo all’attacco di Conte. Il premier non riesce a liberarsi dalle domande insistenti che ormai tutti si pongono e l leader della Lega affonda ala lama in un’intervista.

“Non so se Conte abbia fatto qualcosa di sbagliato ma, a giudicare dalle dichiarazioni degli ultimi giorni, lo hanno smentito tutti”. E ancora: “La verità è che ormai il presidente del Consiglio ha perso la testa, è capace di dire qualunque cosa”. Matteo Salvini, intervistato da il Foglio, parla così del Russiagate, che tira in ballo il premier Conte per gli incontri tra il ministro della Giustizia Usa William Barr e i nostri 007.

“Conte è smentito da tutti”

Salvini spiega: Conte “tira in ballo Mattarella ed è smentito da Mattarella; tira in ballo gli americani e viene smentito dagli americani; tira in ballo i servizi segreti e i servizi segreti lo smentiscono; tira in ballo il Pd e il Pd lo attacca. Conte ha la coscienza sporca. O è abbastanza confuso o non ha la coscienza a posto”. Su possibili retroscena e complotti contro il governo gialloverde il leader della Lega aggiunge: “Trump che arriva a definire Conte un uomo di enorme talento sì, va bene, ma in cambio di cosa?”, si domanda riferendosi al tweet di endorsement del presidente Usa per il premier.

Adesso gli approfondimenti li farà il Copasir

“Lo scopriremo solo vivendo. Il Copasir adesso ha un presidente, il nostro Volpi, e svolgerà i dovuti approfondimenti. Mi sembra che in questo caso si parli di fatti concreti, non di fuffa come la storia dei rubli che io non ho mai visto”.