Salvini “accusa” Renzi per il suo malore: “Colpa dei suoi insulti…”

Troppi insulti. Colpa di Matteo Renzi e della sua valanga di improperi nella notte del confronto da Bruno Vespa. Il tono di Matteo Salvini è scherzoso, ma non troppo. All’indomani del malore che la ha colpito, una colica renale dolorosissima, il leader della Lega torna sul confronto tv. E lo fa con ironia, stigmatizzando le accuse scaricategli addosso dall’ex premier toscano.

Salvini contro Renzi, non solo in tv

“Con tutti quegli insulti che mi ha tirato da Bruno Vespa il fisico non ha retto”, ironizza il leader della Lega, in campagna elettorale per le regionali in Umbria a Corciano, in provincia di Perugia.

Salvini era stato portato mercoledì all’ospedale San Polo di Monfalcone, in provincia di Gorizia dopo un lieve malore. Le sue condizioni erano migliorare in poco tempo ma il leghista era stato comunque costretto a rinunciare ad andare ai funerali dei poliziotti uccisi a Trieste. In ospedale è stato trattenuto per circa un’ora. Dopo averlo sottoposto ad alcuni esami clinici, migliorate le sue condizioni, è stato dimesso. Ora le sue condizioni sono buone – ha reso noto – e di essere dispiaciuto per non aver potuto partecipare ai funerali dei due agenti uccisi.

Gli auguri sul web di Matteo Renzi