Rino Gaetano canta “A mano a mano” in questo video-clip girato a Roma. E pubblicato da Sony Music Legacy. Proprio oggi, 29 ottobre che sarebbe stato il suo 69esimo compleanno. Che invece non c’è più da quel tragico incidente del 2 giugno 1981. Certo, si dirà: è una cover, un brano di Cocciante. Forse avrebbero potuto celebrarlo con qualcosa di autenticamente suo. Ma, ecco: l’ascolto allontana il dubbio. Con quella voce di Rino così calda e struggente. E il video-clip diventa il perfetto omaggio all’artista, all’autore, all’interprete. Uno che continua a vivere nella nostra mente con la forza di un semplice accordo. E che a riascoltarle ci fa sentire alcune sue intemerate così vere ed attuali. Quanti l’hanno sempre apprezzato, apprezzerano quest’omaggio a Rino Gaetano. Girato nella “sua” Roma, quella tra Piazza Sempione e Montesacro che amò visceralmente. Anche se lui era calabrese, di Crotone. Emigrato nella Capitale al seguito della famiglia per fame, in cerca di lavoro. Umiltà di origini che mai aveva dimenticato. E che forse sono alla base di quel suo modo unico di spiegare la vita. Ottimo perciò questo lavoro firmato da Andrea Labate, con protagonisti Marco Rossetti e Chiara Bassermann. E che si avvale pure del contributo della Rino Gaetano band, capitanata dal nipote di Rino, Alessandro. Si, bellissima idea e bellissima iniziativa.