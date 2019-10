Reddito di cittadinanza, scoperta un’altra truffa. Lo intascavano anche i contrabbandieri

I furbetti del reddito di cittadinanza facevano, per hobby, si fa per dire, i contrabbandieri. Ma sono stati scoperti e arrestati, al termine di una vasta operazione messa in atto nel Salernitano. Oltre 50 militari della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica, sono entrati in azione per eseguire 12 ordinanze di custodia cautelare personale. Nove eseguite in carcere, quattro domiciliari e un divieto di dimora. Nel mirino altrettanti soggetti indagati, in concorso, per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Per cinque soggetti è arrivata anche la sospensione del reddito di cittadinanza, sinora percepito.

Reddito di cittadinanza, un carrozzone sul quale sale chiunque

Sono ormai decine i caso di truffe sul reddito di cittadinanza sgominate dalle forze dell’ordine. Ma anche i casi di inopportuna elargizione del sussidio. Come quelli degli ex brigatisti rossi, come Federica Saraceni, responsabile dell’omicidio D’Antona, dal 2005 ai domiciliari. Ma anche Raimondo Etro, condannato a 20 anni e 6 mesi nel 1999 per concorso nel rapimento di Aldo Moro e nell’omicidio del giudice Palma. Ci mancavano loro a rendere la misura voluta da Di Maio non solo un pasticcio, ma una misura iniqua oltreché inutile, visto il numero delle domande, distante anni luce da quei 5 milioni di poveri stimati all’inizio.

Solo in Sicilia scoperti 36 “truffatori” in un mese

In un mese e mezzo, solo in Sicilia, sono stati scoperti 26 “furbetti” del reddito di cittadinanza, una decina nella sola provincia di Palermo. I numeri li ha forniti qualche giorno fa dal comandante del Nucleo Ispettorato del lavoro, il tenente colonnello Pierluigi Buonomo. Gli illeciti sono emersi soprattutto tra i lavoratori in nero, la fetta più consistente di coloro che indebitamengte percepiscono il reddito di cittadinanza. In Liguria, a Imperia, il record di soldi incassati da chi non ne aveva diritto. Un 45enne impegnato nel campo turistico, con la moglie, è riuscito a mettere via oltre 2000 euro in due mesi. Denuncia anche per una ragazza di 27 anni, e il suo datore di lavoro, che insieme al marito già beneficiario del reddito, ha intascato 1.800 euro. Ma il record dei record va a una coppia di San Bartolomeo a Mare. Entrambi sono riusciti a mettere via oltre 3mila euro di reddito di cittadinanza. Lui impegnato in nero nell’edilizia, lei beneficiaria del reddito.