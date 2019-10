Raggi usa ancora CasaPound per attaccare Salvini. Sommersa dalle critiche: pensa a pulire Roma

Virginia Raggi si deve dimettere: sabato 19 ottobre in piazza San Giovanni in tanti hanno firmato contro la sindaca grillina. 13mila firme in poche ore. E’ un segnale forte. Ma dai piani alti del Campidoglio fanno finta di niente.

Non solo: Virginia Raggi approfitta della grande manifestazione romana per attaccare ancora Matteo Salvini e scrive un tweet dove sfrutta ancora il tema CasaPound.

Il grimaldello che la sinistra ha tentato di usare per demonizzare la piazza sovranista salvo poi arrendersi all’evidenza di una folla tranquilla, interessata al futuro dell’Italia e non ai saluti romani.

Ecco cosa scrive Virginia Raggi: “Matteo Salvini tu porti CasaPound in piazza con te. Che vergogna. Io provo a farli sgomberare da un palazzo di pregio occupato abusivamente in pieno centro a Roma e a dare quelle case alle famiglie che hanno bisogno davvero di aiuto. Salvini chiacchierone, Giù le mani da Roma”.

Ovviamente l’uscita non ha avuto il risultato sperato. Numerosi i commenti al tweet della sindaca. E gli utenti le hanno risposto a tono. “Ma ancora parli ? ancora parli di #salvini ?? devi pulire Roma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #RaggiDimettiti”. “Pensa a sgombrare gli edifici occupati da clandestini e dai centri sociali sinistri. E ricorda ai tuoi alleati che devono pagare l‘affitto delle loro sedi”. “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. O. W.”. “A virgiii ma pensa alle buche, agli autobus che vanno in fiamme, alle stazioni metro chiuse da 7/8 mesi, alla monnezza fino al collo!!! Non pensare solo a CASAPOUND!!!”. C’è anche chi le ricorda che ad assegnare lo stabile a CasaPound fu la giunta Veltroni.

E questo solo a scorrere i primi commenti, che sono oltre 1500. Quasi tutti lamentano il degrado di Roma sommersa dai rifiuti e richiamano la Raggi ai suoi doveri amministrativi. Alcuni affermano di essersi pentiti di averla votata. Molti la invitano a sgomberare dal Campidoglio. E’ una valanga. Anche stavolta Virginia ha perso una buona occasione per tacere.