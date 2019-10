Raggi come le combattenti curde… I grillini fuori di testa pur di difendere una sindaca incapace

Virginia Raggi la guerriera. L’iperbole è stata lanciata da Beppe Grillo e qualcuno gli ha pure dato retta. L’indifendibile sindaca di Roma diventa così l’icona dietro la quale trincerarsi con fedeltà e devozione. Complice un Pd che pur di sopravvivere alle batoste elettorali ha abbandonato a Roma ogni velleità di opposizione.

Compare così su Twitter, a proposito di Virginia Raggi, un tweet delirante: In #Syria, come a Roma splendide donne guerriere combattono ogni giorno una sporca guerra contro i criminali. In Siria contro il dittatore turco #Erdogan e a #Roma contro il sistema politico corrotto che rivuole #MafiaCapitale. #iostocoicurdi #SiamoTuttiVirginiaRaggi”.

Sotto il testo la foto di una combattente curda affiancata a quella della sindaca di Roma. Il paragone, che definire azzardato è poco, ha colpito gli utenti del social network. E le reazioni non si sono fatte attendere. In un giorno sono arrivati più di mille commenti, tutti negativi.

“Giusto un grillino poteva pensare ad un paragone così offensivo per il popolo curdo. Siete quanto di più vergognoso”. “Quando una Persona arriva a dileggiare morti e veri eroi che danno la propria vita per combattere, tutto solo per tifo politico, dimostra quanto sia piccolo lui come essere umano e quanto siano piccoli i suoi di eroi. Vergogna”. “Non ho capito se parli sul serio o scherzi, e nemmeno quale sia peggio delle due”. “Passala sta canna”. “Poi quando dici che il grillino ha un problema che va ben oltre l’analfabetismo funzionale e sconfina con tutti i piedi nella vera e propria patologia mentale, vi viene a tutti lo sfoghetto al collo”. “Se non fosse un grillino, avrebbe fatto un capolavoro di umorismo. Ma è un grillino”.

Insomma, questo è il tenore dei commenti. E dire che si era fatta tanta ironia sul culto della personalità che portava i seguaci di Berlusconi a idolatrare il Cavaliere o i leghisti a chiamare Salvini il Capitano. Evidentemente, quando Grillo afferma di essere portatore di caos, dice una cosa vera…