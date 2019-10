Polfer arresta spacciatori senegalesi, rapinatori aghani e pachistani, e un nigeriano esibizionista

Polfer in azione contro gli spacciatori. Sei arrestati, una pistola e circa 1 chilo di sostanze stupefacenti sequestrate. Questo il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dalla Polfer. 11.870 i controlli effettuati e 82 gli indagati. 1.446 le pattuglie in stazione e 294 a bordo treno. 627 i convogli ferroviari scortati con una media di 210 treni al giorno. Da Milano a Firenze, risultati ottimi. Un 30enne senegalese arrestato a bordo di un treno, all’altezza della stazione di Albairate, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Lo straniero, notato dagli operatori per il suo atteggiamento, fermato e trovato in possesso di 11 involucri contenenti marijuana. Erano già suddivisi in dosi per lo spaccio, oltre che di una somma di 770 euro in contanti. Inoltre un afghano di 23 anni e un pachistano di 28 finiti nei guai. Non per droga ma per tre rapine (una tentata e due consumate) a Trieste. I due stranieri individuati grazie alla testimonianza di alcune persone. Ma anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La Polfer ha individuato 22 stranieri irregolari

A Novara invece arrestato un 58enne per tentata rapina. L’uomo, nel tentativo di scappare dalla stazione ferroviaria, dove era entrato armato di pistola, è rimasto ferito da solo sparando un colpo. Un gruppo persone presenti nella sala ha dato l’allarme. Capite le intenzioni del 58enne, ha prima tentato di fermarlo, poi ha chiamato la Polfer. Altre due persone, presumibilmente suoi complici, sono riuscite a fuggire. Arrestato poi per furto dalla Polfer di Firenze un rumeno senza fissa dimora e nullafacente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato nell’atto di tagliare la catena di una bicicletta nella piazza della Stazione. Nella stazione di Napoli Centrale è stato denunciato un nigeriano per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, salito a bordo di un treno diretto a Roma, ha cominciato a praticare autoerotismo di fronte a 2 viaggiatrici. Grazie all’intervento della Polfer, lo straniero è stato identificato e bloccato. In tutto, sono 22 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare. 56 le sanzioni elevate in materia di sicurezza ferroviaria. 15 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.