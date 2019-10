Secondo l’accusa, neanche la prima denuncia e l’imminente processo l’hanno fermata. Una breve relazione nel 2017 e un’ossessione mai sfumata da allora. Lei, Valentina Pizzale, è un’autrice Rai e sceneggiatrice di film. Ha 41 anni ed è stata arrestata due giorni fa per insistenti e reiterati atti persecutori. Lui è il 63enne Ettore Francesco Sequi, capo di gabinetto della Farnesina. È fresco di nomina da parte del ministro Luigi Di Maio, nonché ex ambasciatore italiano in Cina.

Caso Sequi, la ricostruzione della vicenda

La fine del loro rapporto, due anni fa, sembra destinata a non lasciare strascichi. Una storia marginale per il diplomatico, che è spesso lontano da casa. In un’occasione pubblica conosce la donna. La storia si mostra subito senza futuro per incompatibilità caratteriale e di interessi. Sul punto non c’è accordo e cominciano da parte di lei le richieste di spiegazioni. Insiste per tornare assieme, tenta di riconciliarsi.

Sequi, anche per il suo ruolo pubblico, si mostra fermo nel suo rifiuto. A questo punto l’atteggiamento della donna cambia. Le telefonate e i messaggi mutano tono e contenuto. È quanto riporta il Corriere della Sera. «La ripresa della relazione – prosegue il quotidiano – non è più un invito ma una imposizione dietro la minaccia di ritorsioni». Pizzale fa leva soprattutto sulla sua determinazione a mettere a repentaglio la sfera privata dell’ambasciatore. E quindi la carriera come possibile conseguenza.

Vuole una seconda possibilità. Il diplomatico punta in un primo momento a gestire la questione con il più basso profilo possibile. Evita di rispondere quando può. Si mostra fermo quando serve. Usa tutte le sue doti professionali per gestire una faccenda così personale.

Spera che il tempo la disinneschi. Ma quando capisce che la diplomazia non è una strada percorribile in questo caso si decide a denunciare. Pizzale, che sui social compare con un altro cognome e una galleria di foto in primo piano, riceve l’avviso di garanzia, una diffida a perseverare e la notifica della data dell’udienza preliminare in cui il pm Daniela Cento e il procuratore Maria Monteleone ne chiederanno il processo. Anziché scoraggiarsi o allentare la presa, la 41enne accentua però la sua insistenza. Altre telefonate, altre minacce, ricatti sempre più espliciti: «Racconto tutto e ti rovino». Sequi, che il 6 settembre ha ricevuto da Di Maio la nomina a capo di gabinetto, torna a rivolgersi ai magistrati con un’integrazione di querela aggiornata quasi in tempo reale. La donna – conclude il Corriere della Sera – viene arrestata nella sua abitazione romana e ora è in attesa di giudizio.