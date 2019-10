Riecco il centrodestra. Berlusconi, Salvini e Meloni per tradizione. Salvini, Berlusconi e Meloni per le europee. Meloni, Salvini e Berlusconi per gradimento nei sondaggi. Comunque, la notizia è che si sono incontrati di nuovo. E senza squilli di tromba a precedere l’incontro. Con tanto di comunicato finale, che lascia ben sperare per le prospettive della coalizione alternativa al centrosinistra alleato con i Cinquestelle.

Contro una maggioranza di Palazzo

“Il centro-destra è il progetto politico nel quale si riconosce la maggioranza degli italiani, quello che governa con profitto le principali Regioni italiane e migliaia di Comuni. È l’unica coalizione con una base programmatica comune che ha ideali condivisi”. Lo scrivono in una nota congiunta Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni dopo il vertice a Milano.

I tre leader di Fi, Lega e Fdi affermano: “Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si è già rivelata inadatta a governare le complessità del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza.

Il centrodestra torna a marciare unitariamente

Il centro-destra si rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito unitario”. “Abbiamo cominciato il lavoro per raggiungere una intesa contestuale su tutte le Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi e contiamo di portare il buongoverno del centro-destra anche laddove oggi non lo conoscono”.

“E’ di tutta evidenza che questo esecutivo giallorosso non potrà durare a lungo: è diviso, troppo sbilanciato a sinistra e incapace di raggiungere alcun risultato. Ci opporremo alle sue ricette sbagliate grazie anche ad un maggior coordinamento delle opposizioni in Parlamento”, affermano i tre leader.

Siamo dunque già al lavoro per vincere le prossime elezioni politiche: lo faremo convincendo più persone possibile, offrendo un approdo sicuro a chi non ha votato o a chi è deluso dal voto espresso un anno e mezzo fa”, concludono.