Omicidio Sacchi, l’amico di Del Grosso avvalora la tesi della droga. L’autopsia dice che Luca era pulito

Ci sarebbe un caso di compravendita di droga dietro l’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo freddato a Roma mercoledì sera al quartiere Colli Albani. Questo, almeno, secondo quanto ha raccontato un amico di Valerio Del Grosso, il 21enne che è stato arrestato per il delitto insieme a Paolo Pirino. Il pm ha registrato la testimonianza nel decreto di fermo.

La testimonianza di un amico di Del Grosso

Il giovane ha raccontato agli inquirenti le fasi precedenti il delitto, spiegando che Del Grosso e Pirino avrebbero dovuto consegnare della droga a un gruppo di amici di Sacchi. “Ma in realtà – si legge nel decreto del pm, visionato dall’agenzia di stampa Adnkronos – erano intenzionati a rapinare i giovani dei soldi che sapevano detenere in uno zaino da donna senza consegnare la droga”. Così, una volta arrivati a bordo della Smart, che poi ne ha consentito l’individuazione, Del Grosso e Pirino hanno messo in atto l’aggressione che infine ha portato all’omicidio. Era stato lo stesso testimone a dare loro conferma che nello zaino c’erano i soldi, che aveva visto personalmente «divisi in due mazzette da 20 e 50 euro», per un totale, è trapelato, di 2mila euro.

L’assassino collabora con gli investigatori