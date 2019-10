Nigeriano aggredisce un anziano per l’elemosina negata. Un altro si scaglia contro un carabiniere

Un nigeriano aggredisce un pensionato 72enne di Brindisi. L’uomo stava andando a riprendere la sua autovettura in sosta nell’area di parcheggio del centro commerciale “Le Colonne” quando è stato avvicinato da un nigeriano che gli ha chiesto l’elemosina. Ma al suo rifiuto, il nigeriano lo ha afferrato per un braccio strattonandolo e procurandogli un lieve graffio.

Un nigeriano aggredisce un anziano, la vicenda

La vittima è riuscita a salire in macchina, ad allontanarsi e a raggiungere una pattuglia di carabinieri. I militari, su indicazione della vittima, hanno raggiunto alcuni extracomunitari che si trovavano nell’area di sosta. Gli stranieri, alla vista dei carabinieri, si sono allontanati velocemente in diverse direzioni. I militari però sono riusciti a bloccarne due. Durante le prime operazioni di identificazione, un giovane di 21 anni, per sfuggire al controllo, ha sferrato una gomitata a uno dei militari che reagendo è riuscito ad evitare il colpo e a bloccare l’extracomunitario. Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato arrestato ai domiciliari, mentre l’altro suo connazionale, il 39enne, è stato denunciato in stato di libertà per tentata estorsione.

I precedenti

Recentemente si sono verificati altri casi di violenza. A Napoli un nigeriano ha aggredito un agente di polizia amministrativa. L’agente era addetto ai controlli. A una stazione della Circumvesuviana. Il nigeriano era senza biglietto. Fermato da personale Polfer, è stato arrestato. Qualche giorno fa a Verona un altro extracomunitario nigeriano ha scaraventato il vicino di casa dalla finestra. Lo accusava del furto del proprio personal computer.