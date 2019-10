Michela Sciurpa (FdI): «Il centrodestra in Umbria fa il pieno di donne: sei elette»

mostra grande soddisfazione per la vittoria del centrodestra in Umbria. «Vincere dopo cinquant’anni di sinistra è stata una grande emozione. E aver contribuito alla crescita di Fratelli d’Italia in Umbria mi riempie di gioia». Imprenditrice candidata alle elezioni regionali umbre nella lista di FdI, Michela Sciurpa spiega: «Ai tanti che mi chiedono il risultato della mia campagna rispondo con orgoglio che sono la prima dei non eletti con 2664 preferenze conquistate con le mie forze e con l’aiuto di uno staff eccezionale che ha creduto in me fin dal primo giorno». E ringrazia «moltissimo chi ha riposto la propria fiducia in me, in primis Giorgia Meloni e i referenti umbri di FdI, cui rinnovo la mia vicinanza e il mio supporto per costruire insieme il futuro dell’Umbria. Rivolgo i miei più sentiti complimenti alla presidente Donatella Tesei e ai nostri due consiglieri regionali eletti, Marco Squarta ed Eleonora Pace».