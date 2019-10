Si parlava di immigrazione a SkyTg24. Giorgia Meloni è intervenuta a fare chiarezza contro ogni ipocrisia. «Gli Stati esistono solo se ci sono dei confini, per questo i confini vanno difesi. Se necessario anche con muri e blocco navale. Dobbiamo ristabilire un principio chiaro: in Italia non si entra illegalmente». E’ uno dei passaggi chiave del suo intervento. «Viceversa, uno Stato non esiste – argomenta la Meloni – se consente sistematicamente di violare le proprie leggi».

Il tema affrontato è urgente e proprio in queste ore si sta riproponendo in tutta la sua drammaticità. L’Ocean Viking sta tornando all’attacco. Dopo aver soccorso 104 migranti da un gommone a 50 mn dalla costa libica, è stato chiesto un porto sicuro in Italia o a Malta. Ancora. Arriveranno a Pozzallo i 68 migranti messi in salvo da Asso 29, la nave a supporto delle piattaforme petrolifere. A Lampedusa sono stati arrestati 4 scafisti. Il fronte sbarchi sembra fuori controllo.

Meloni: «Assurdo avere azzerato i decreti flussi»

Giorgia Meloni mette a fuoco il problema dei decreti flussi. Un’assurdità, spiega. «I governi di centrosinistra ha annullato in questi anni il decreto flussi». Ribadisce la presidente di FdI: «Bisogna ristabilire il principio che in italia non si entra illegalmente. Io non sono per i muri – tiene a precisare- ma per il bloccao navale». Una battaglia in cui FdI crede fermamente.