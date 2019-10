I commercianti sono evasori. L’ultimo delirio del governo giallorosso risiede in un passaggio del decreto fiscale. Dove con una sconcertante disinvoltura lo si dà per scontato. Giorgia Meloni si ribella a questa follia. E chiede che il governo si scusi. “Nella relazione introduttiva al decreto fiscale c’è l’ultimo delirio del governo rossogiallo. Quando si parla della norma sull’inasprimento delle pene per la cosiddetta grande evasione, c’è scritto testualmente: questa norma ‘funge da monito e deterrente a un comportamento illecito diffuso in alcune categorie del settore del commercio'”.

Siamo a una tragicommedia dell’assurdo. “Praticamente – precisa la Meloni – il governo mette nero su bianco che i commercianti sono degli evasori e che vanno ammoniti con il carcere”. Lo dice in un video pubblicato su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, che aggiunge:

Meloni: “Il solito pregiudizio della sinistra”

“Primo: non è compito delle leggi ammonire e minacciare le persone, sventolando le manette; secondo: una legge non può permettersi di creare stereotipi su intere categorie sociali; terzo: si conferma il pregiudizio della sinistra nei confronti di commercianti, artigiani, Partite Iva, professionisti e lavoratori autonomi. Vessati, massacrati e considerati evasori a prescindere”.