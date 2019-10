L’Umbria ha dato “un sonoro ceffone democratico” al governo Conte. Così Giorgia Meloni, da Perugia, sulla straordinaria vittoria del Centrodestra alle regionali. “Entusiasta per il risultato accreditato a Fratelli d’Italia”, la leader della destra si è augurata che non ci sia bisogno di arrivare alla mozione di sfiducia. E questo anche in relazione al nuovo caso rivelato dal Financial Times proprio sul presidente del Consiglio. Su questo tema la Meloni ha detto: “Il Financial Times l’ho visto di sfuggita ma se è come la racconta è parecchio grave”. Lo ha detto in merito all’articolo del quotidiano che chiama in causa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito ad un’indagine in corso in Vaticano. Se Conte “ha tradito l’Italia, o ha fatto qualcosa che non sta nel suo ruolo, gliene chiederemo conto”.

Fdi in Umbria supera i Cinquestelle

Soddisfazione notevole da parte della Meloni anche per aver superato i Cinquestelle e arrivando alla terza posizione in una regione rossa tra tutti i partiti. “Il segnale che arriva dall’Umbria dice da che parte sta il popolo italiano “.

“Fdi e’ il terzo partito in Umbria, spero che sia anche una proiezione per il futuro” nel Paese, e abbiamo “battuto i 5 stelle che hanno tradito il loro elettorato e tutti gli umbri”, aggiunge Meloni.

“E’ una notte felice” perché “i cittadini umbri si liberano di un sistema di potere che pensava solo a fare affari”.

Adesso guardare avanti

E adesso guardare avanti, aggiunge la Meloni: “Quella dell’Emilia Romagna” sara’ “una partita centrale e stiamo gia’ lavorando su quella campagna elettorale”.

Insomma, l’unico partito in forte crescita è proprio Fdi che con la Lega arriva a toccare quasi il 50 per cento. E Forza Italia, chiedono i giornalisti: “E’ un valore aggiunto per la coalizione”.

Da lunedi comincerà il lavoro al fianco della neogovernatrice Donatella Tesei per il rinnovamento reale dell’Umbria.