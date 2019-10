Meloni accusa: «I giornali e le tv danno spazio a Renzi perché ha fatto favori alla gente che conta»

Duro j’accuse di Giorgia Meloni. «Ho l’impressione che Renzi avrà problemi a farsi eleggere lui stesso, figuriamoci se sarà capace di garantire chi andrà con lui». Intervistata da La Stampa punta il dito contro il leader di Italia Viva e dà una lettura sul suo «successo sui media. Del resto Renzi, avendo fatto parecchi favori a gente che conta, ha grande spazio sui tg e giornali. Quando io avevo il 4% ero confinata nelle colonne laterali a pagina 11, quando andava bene».

Meloni: «Paradossale se esponenti di FI andassero con Renzi»

Quanto a Forza Italia la leader di Fratelli d’Italia è convinta che «sarebbe paradossale se esponenti di FI, di un partito nato per sconfiggere la sinistra, andassero in una forza politica che di fatto è la stampella di un governo con il Pd. Perché poi questo è Italia Viva, una stampella della sinistra, del Pd e dei 5 Stelle che sono due facce della stessa medaglia».

La leadership del centrodestra

Meloni sulla leadership del centrodestra sottolinea: «Chi ha più voti fa il leader. L’importante è sapere se a Salvini interessa fare il leader del centrodestra. Che senso ha fare una manifestazione insieme e poi piazzare i simboli della Lega sul palco?». Anche io – specifica – «ho indetto una manifestazione davanti a Montecitorio il giorno della fiducia a Conte. Ma ho tolto i simboli del mio partito perché fosse un’iniziativa di tutti».

Il nodo Raggi

E sul dopo Raggi a Roma: «Quando finirà di danneggiare la città, non si potrà prescindere da Fratelli d’Italia a Roma. In quanto a storia, competenza, consenso e amore per Roma non siamo secondi a nessuno».

Meloni e il patto anti-inciucio

Gli alleati pronti a giri di valzer fuori dal centrodestra? «Non credo. Per quanto mi riguarda, la firma del patto anti-inciucio è la condizione per l’alleanza. Chi vota per noi deve sapere che non c’è trucco, non c’è inganno».