Maria Giovanna Maglie insultata da un grillino: «Ma che c**** stai dicendo, giornalaia…»

Maria Giovanna Maglie insultata su Twitter da un grillino. Un utente, infatti, scrive quanto segue in risposta a una critica della Maglie a Virginia Raggi: «Ma che ca*** stai dicendo, giornalaia? Roma fa schifo per colpa degli idioti fannulloni imboscati incapaci ladri mafiosi collusi che hanno preceduto la Raggi… E comunque, visto che sei un genio, vacci tu a fare il sindaco». Commento che la Maglie ha ripreso e rilanciato con una risposta: «Guardate quanto è carino costui. Metodo 5 stelle doc, nessuna responsabilià per il presente, quando tocca a loro, sempre colpa degli altri – rimarca la giornalista – E insulti a gogo, minacce di manette. Ehi, fenomeno, la Raggi è sindaco da giugno 2016, ora di andarsene!», conclude Maria Giovanna Maglie, aggiungendo l’hashtag #Romafaschifo.

Maglie insultata, la reazione del web

Il tweet ha ricevuto una pioggia di commenti. Scrive un utente. «Non hanno argomenti, sanno solo insultare ed offendere». E un altro aggiunge: «Sono il peggio del peggio. Odiatori esaltati». Mentre un altro osserva: «Certo gli elettori 5S sanno solo insultare, mai fare una discussione civile esponendo la propria idea. D’altronde sono nati dal V-Day».