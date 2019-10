Virginia fatti da parte… La Raggi impazzisce e litiga con Salvini: “Giù le mani da Roma”

Virginia è arrabbiatissima. Parliamo della sindaca Raggi, che ormai non riesce più a sostenere il peso dei suoi fallimenti. Così non trova di meglio da fare che mettersi a litigare via Twitter con Matteo Salvini.

Salvini ha infatti annunciato che la manifestazione del 19 ottobre sarà anche occasione per far capire quanto i romani si siano rotti le scatole di una sindaca incapace. “Virginia fatti da parte, Roma e i romani meritano di meglio, non la calamità naturale che, politicamente, ti sei dimostrata. Fatti da parte”. Così il leader della Lega a Tgcom24. E ha aggiunto: “Roma ha il record per pedoni uccisi. Segnali sbiaditi”. Quindi “sabato 19 ottobre, alle 15, mettiamo a disposizione piazza San Giovanni per dimostrare non solo che Conte e Renzi non rappresentano gli italiani, ma anche che i romani non ne possono più di un’amministrazione del genere”.

Virginia replica e tira fuori Mafia Capitale

Ed ecco che Virginia s’ingrugna, come dicono a Roma. E replica: ”Matteo Salvini con noi aumentate multe a chi su bus e metro Atac senza biglietto. Quando governavate voi a Roma c’era l’anarchia, Mafia Capitale e si facevano solo debiti. Noi i fatti, tu le chiacchiere. #giulemanidaroma #salvinichiacchierone”. Ancora con questa storia di Mafia Capitale? E già, la sindaca intende viverci politicamente di rendita. Ma ha letto che sulla qualità della vita i romani le danno un bel cinque mentre a tutte le altre giunte avevano assegnato punteggi più alti?

Evidentemente non è informata su cosa pensano i cittadini da lei amministrati. E poi che ingenuità tirare fuori la metro e l’Atac. Un terreno alquanto scivoloso per la sindaca. Con le stazioni metro chiuse a singhiozzo, la stazione Barberini che forse aprirà a Natale, i bus che prendono fuoco un giorno sì e l’altro pure e dove bande di teppisti imperversano mettendo a repentaglio la vita degli autisti. Proprio di questa gestione la sindaca si fa vanto? Forse prima di farsi da parte dovrebbe evitare figuracce sui social. Sarebbe meglio.