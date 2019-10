Cerberi contro gli italiani e permissivi verso chi spreca. Non si smentiscono, a sinistra sono così. Giorgia Meloni pubblica sul suo profilo fb l’elenco dei balzelli e delle “fregature” nascoste nella manovra del governo. Lo fa, postando un articolo di Dagospia che li elenca tutti. «Quello contenuto nella manovra è un elenco di tasse che sarebbe comico, se non fosse tragico per i contribuenti», commenta la Meloni. «E il bello è che nel frattempo il governo rossogiallo non taglia un euro dell’enorme spesa pubblica improduttiva. Severi esattori con gli italiani, allegri lassisti con gli sprechi dello Stato, cioè con se stessi! Tagliare la spesa improduttiva per tagliare le tasse, questa è l’unica ricetta per la crescita!».

Ecco i nuovi balzelli previsti: «Dalla prima casa alla plastica, dalle auto aziendali ai buoni pasto dei dipendenti, dal gioco alle sigarette. È un piccolo esercito di nuovi e vecchi balzelli (in questo caso rimodulati al rialzo), di regimi fiscali ridotti o cancellati, quello che complessivamente con la manovra 2020 dovrà assicurare alle casse dello Stato non meno di 5 miliardi. Nel pacchetto vanno considerati anche i cambi di rotta sulla flat tax per le partite Iva», leggiamo su Dagospia.