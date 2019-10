Maddalena Corvaglia affossa la manovra e la sinistra si risente: è una velina, non può parlare

Maddalena Corvaglia, soubrette ed ex velina di Striscia, dice la sua contro la manovra del governo giallo-rosso. E lo fa sul suo profilo Instagram: “Qualcosa non torna. Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in albergo”.

La sua storia pubblicata sul popolare social è diventata virale in poche ore. E in tanti si sono scomodati a rispondere. A partire dalla piddina Alessia Morani. In tanti hanno ironizzato sul fatto che la Corvaglia, facendo la soubrette, non avrebbe i titoli per commentare la manovra.

E invece Chef Rubio, che pontifica su la qualunque, che titoli avrebbe? Non è la prima volta del resto che personaggi dello spettacolo finiscono nel mirino della sinistra per le loro opinioni scomode. Accade sempre a Rita Pavone o a Rita Dalla Chiesa. E’accaduto, sul caso Bibbiano, a Laura Pausini. Accade a Tiziana Rivale e a Lorella Cuccarini.

E proprio a Lorella Cuccarini viene paragonata la Corvaglia. Ma prima ancora repliche piccate erano state indirizzate a Enrico Ruggeri e al cantante Nek, che si era permesso di commentare l’inchiesta di Bibbiano.

Personalità non allineate e che non seguono il pensiero unico su tanti argomenti, dall’immigrazione alle politiche economiche del governo. E che dovrebbero essere silenziate per non turbare i benpensanti politically correct.

E c’è infatti chi, nel dibattito social, fa notare: “Scusate ma sono anni che la Parietti ci frantuma i cog….i con il nonno partigiano, o il fatto di avere il nonno partigiano porta ad avere per forza qualcosa di interessante da dire rispetto alla Corvaglia??”. Osservazione pertinente.

O forse Corvaglia ha colto nel segno e per questo il suo commento dà tanto fastidio: la strategia del governo è quella di indicare nell’evasore il nuovo nemico per far dimenticare l’emergenza dell’immigrazione clandestina che resta incontrollata e incontrollabile.