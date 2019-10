M5S, scontro tra i parlamentari a Montecitorio: «Complottista», «Non ti permettere di fare illazioni»

Non c’è un attimo di pace nel M5S. Fazione contro fazione, deputato contro deputato. I consensi scendono, i nervi sono a fior di pelle. Dopo gli scontri sulla linea politica e sulla leadership di Di Maio, la lite arriva con l’elezione del nuovo capogruppo. Apriti cielo, è una “guerra” senza fine. L’assemblea dei parlamentari non ha ancora sciolto il nodo. Anzi, la situazione è peggiorata. I vertici pensano di chiamare i “pacificatori” per riportare un po’ di calma.

La maggioranza dei deputati intervenuti, secondo quanto si apprende, avrebbe chiesto una sintesi per arrivare a una squadra unica. Non sarebbero state formulate richieste per cambiare lo statuto del gruppo. Ma, raccontano fonti all’Adnkronos, la riunione ha vissuto momenti di forte tensione.

M5S, la lite tra i deputati

Il deputato Nunzio Angiola avrebbe puntato il dito contro Anna Macina. La Macina è una dei candidati in corsa, insieme a Francesco Silvestri e Raffaele Trano. La lite tra M5S è scoppiata in un attimo. Angiola ha ipotizzato un collegamento tra la sua “fazione” e le schede bianche spuntate nel corso dell’ultima tornata. In sostanza, le ha dato della complottista. «Non ti permettere di fare illazioni», ha risposto piccata la Macina.

Ma non è finita qui. Altri interventi dei Cinquestelle critici hanno visto protagonista Rina De Lorenzo, che ha chiesto condivisione e discontinuità, invocata anche da Giorgio Trizzino. «L’unico errore che non bisogna fare», ha detto la De Lorenzo, «è di scegliere un capogruppo che faccia gli errori del precedente». Un appello all’unità è arrivato dal ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D’Incà: «Stiamo entrando nella sessione di bilancio e abbiamo bisogno di un capogruppo autorevole, che abbia la forza per sedersi ai tavoli e trattare. Quindi chiedo massima condivisione. Un invito che rivolgo a Silvestri, Trano e Macina».