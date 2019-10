L’omicidio di Luca Sacchi, fermati nella notte due giovani di 20 e 25 anni. Uno ha precedenti di droga

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso per difendere la fidanzata. Le forze dell’ordine hanno fermato nella notte i due sospettati. E il presunto assassino è stato interrogato in questura dal pm. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di due giovani di 20 e 25 anni. Sono entrambi residenti a Roma sud. Le riprese delle telecamere hanno permesso di rintracciarli in poche ore dall’omicidio. Uno dovrebbe essere di San Basilio. Secondo altre indiscrezioni, invece, sarebbero del quartiere Ponte di Nona, ma non c’è ancora la conferma. La borsa sarebbe stata trovata a Tor Bella Monaca. Un sospettato ha precedenti di droga, l’altro è invece incensurato.