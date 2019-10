Prepariamoci ad una gragnuola di tasse. Gli scapestrati che stanno al governo attendono solo il momento giusto per farci male agitando la mannaia fiscale. Anche perché chi ha le redini dei conti appartiene alla stessa scuola, allo stesso partito, alla stessa cultura della sinistra tassaiola che abbiamo in casa. Il Pd ha una predilezione speciale per frugare nelle tasche degli italiani: ovunque trova quattrini li tassa.

E così sarà anche stavolta. Questa benedetta storia delle clausole Iva è stata introdotta dai loro governi. E chiunque arriva dopo ci deve fare i conti. Ora, devono accontentare Zingaretti su un pezzettino di cuneo fiscale. E poi bisogna soddisfare Renzi che chiede quattrini per qualche famiglia sì e qualche famiglia no. Dopo bussa alla porta Leu che vuole evitare tagli alla “sua” sanità, sennò muore Speranza. Infine, i Cinquestelle che hanno la necessità di promettere e poi mantenere, un binomio in cui non ci azzeccano mai, ecco come si arriva a trenta miliardi di manovra.

Ci massacreranno di tasse

Non solo dunque il recupero dei ventitré che riguardano l’Iva dei loro compagni di prima – perché bisognerà cominciare a dirlo – ma sette miliardi di cassa provenienti dal fisco. C’è chi dice che hanno messo la posta in entrata nel bilancio solo per far vedere all’Europa che si muoveranno davvero su quel fronte. Ma non lo faranno con la caccia agli evasori. Se con il salasso chiamato fatturazione elettronica – lo dicono gli esperti di +Europa – l’entrata è stata pari a meno di due miliardi, c’è curiosità di capire dove troveranno quei soldi.

Noi già lo sappiamo: verranno a prenderli nelle tasche degli italiani onesti. Le manovre sul bancomat saranno il primo assaggio, anche per ottenere respiro – per loro e non per noi – dalle banche. Il contante come nemico.

Poi colpiranno la casa, anche se ora smentiscono la patrimoniale. Ma è la solita differenza tra il Def di antica memoria e le finanziarie contro il popolo. Quello che conta è il documento che con le cifre va in Parlamento e alla fine diventa legge di stabilità dello Stato.

Sarà un massacro sociale contro i “sospettati”, che poi sono genericamente gli italiani. Chi ha un negozio cominci a trovare un’alternativa alla bottega. Chi ha lavoro dipendente non si aspetti regali. Anzi se lavorando sta sopra una certa fascia di reddito si prepari a pagare più cara la sanità, anche se Conte dice che è presto perché già tema una rivolta.

Poi, le scorribande di Comuni e Regioni

E chissà quali altre diavolerie si inventeranno. Il tutto mentre si riempiono la bocca di lotta agli sprechi, perché non se ne avverte traccia. E lo stesso taglio dei parlamentari – se è sulla Costituzione che si deve “risparmiare” – varrà dalla prossima legislatura. Quei 500 milioni saranno un nulla rispetto ai miliardi di tasse che ci infliggeranno.

Al resto, ci penseranno comuni e regioni, che il Conte uno ha lasciato liberi di scorrazzare con gli aumenti delle addizionali locali.

Noi insistiamo con la domanda di sempre al presidente Mattarella: valeva la pena di mettere a palazzo Chigi questa squadra squinternata per far pagare sempre agli italiani le tasse persino su quel che respiriamo? Altro che merendine…