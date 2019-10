Mutui al 100%: da ottobre le banche tornano a offrire il pieno del finanziamento. Il tasso è competitivo. Si registra il boom delle richieste di surroga. Di più: lo scorso mese è stato caratterizzato da un’impennata delle richieste di surroga dopo che alcune banche, senza necessità di ricorso al fondo casa, sono tornate ad offrire mutui per il 100% del valore dell’immobile. E con tassi concorrenziali.

Sono questi i dati principali emersi dall’osservatorio congiunto realizzato da Facile.it e Mutui.it, riportato dalla Adnkronos. Report che, analizzando un campione di circa 40.000 richieste di finanziamento raccolte tramite i due portali, hanno scoperto, ad esempio, come a settembre il peso percentuale delle richieste di surroga sul totale delle domande di finanziamento sia triplicato rispetto a giugno 2019. Se è vero dunque che settembre ha visto il ritorno della surroga, anche questi primi giorni di ottobre hanno portato importanti novità sul fronte dell’offerta mutui. Alcuni Istituti sono tornati a proporre mutui al 100%, con tassi estremamente contenuti se paragonati al passato e senza necessità di ricorrere al fondo garanzia prima casa.

Mutui, impennata delle richieste di surroga

«Lo scorso mese – spiega Ivano Cresto, Responsabile mutui di Facile.it – abbiamo registrato un vero e proprio boom nella richiesta di surroghe. Era dal 2015 che non si raggiungevano picchi così alti. Il calo dei tassi di interesse visto in questa prima parte dell’anno è stato fondamentale per stimolare la domanda di finanziamenti, sia da parte dei mutuatari che vogliono provare a cambiare banca, sia per chi è alla ricerca di un nuovo mutuo». Numeri alla mano, i tassi proposti dalle banche alla clientela finale lo scorso mese sono stati estremamente bassi, soprattutto per quanto riguarda i mutui fissi. Grazie alla diminuzione dell’irs (l’indice europeo che guida l’andamento di questa tipologia di finanziamento), i migliori tassi offerti a settembre per un mutuo medio (126.000 euro in 25 anni) oscillavano tra l’1,04% e l’1,34% (taeg). Con un calo, rispetto a gennaio, compreso tra lo 0,55% e l’1,20%. Vale a dire un risparmio medio per i consumatori compreso tra i 30 e i 60 euro al mese.