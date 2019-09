Mutui, a settembre altri “saldi”: le offerte più convenienti a tasso fisso e variabile

Nonostante i tassi dei mutui (sia variabili che fissi) siano scesi ai minimi di tutti i tempi, le domande, anziché aumentare stanno diminuendo. Nel mese di giugno le richieste di mutui, sia quelli di acquisto che di surroga, sono scese dell’11% circa su base annua. Ma ciò che colpisce è che la contrazione va avanti ormai da inizio anno. Nel frattempo però i tassi continuano a calare e si assestano sui minimi di tutti i tempi. E questo lascia sperare in una ripresa degli acquisti di casa. È infatti il momento del back to school anche per i mutui che prospettano saldi da record.

Simulazione per mutui a tasso variabile

Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma. I primi 5 istituti che offrono le condizioni più convenienti sono Credem (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,65%; TAN 0,20%; rata 595,30€, TAEG 0,43%); Unicredit (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi; Spread 0,95%; TAN 0,51%; rata 613,65€; TAEG 0,65%); Hello Bank (istruttoria online, indice Euribor 1 mese; Spread 1,00%; TAN 0,56%; rata 616,56€; TAEG 0,69%); BNL (istruttoria in filiale, Euribor 1 mese; Spread 1,00%; TAN 0,56%; rata 616,56€; TAEG 0,74%) Banco di Sardegna (istruttoria in filiale, indice Euribor 6 mesi; Spread 1,00%; TAN 0,57%; rata 617,29€; TAEG 0,76).

Simulazione per mutui a tasso fisso

Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma. Fra le 5 migliori proposte, figurano quelle di CheBanca! (istruttoria in filiale, TAN 0,57%; rata 617,35€; TAEG 0,75%); Credit Agricole (istruttoria in filiale; TAN 0,64%; rata 621,62€; TAEG 0,78%); Credem (istruttoria in filiale, TAN 0,60%, rata 619,18€; TAEG 0,80%); IWBank (istruttoria online, TAN 0,85%, rata 634,53€, TAEG 0,99%); Hello Bank (istruttoria online, TAN 0,85%; rata 634,53€; TAEG 0,99%)