L’armata Brancaleone in Umbria. Di Maio, Zingaretti e Conte a braccetto per spiegare la manovra

La forza della disperazione. La maggioranza cala l’asso. Spera di evitare la sconfitta annunciata in Umbria, storica roccaforte rossa che il centrodestra è pronto a espugnare. Di Maio, Zingaretti, Conte e il ministro Speranza hanno scelto la Regione dove si vota domenica prossima per la mission impossible. Per la prima volta insieme per spiegare agli elettori il fascino nascosto della manovra. Che il segretario del Pd definisce “coraggiosa”. Un guazzabuglio non ancora definitivo con Conte in balia dei ricatti della maggioranza gialloverde.

Di Maio, Zingaretti e Conte insieme in Umbria

L’idea della trasferta collettiva è del ministro degli esteri grillino. Di Maio sogna un palco a quattro per esibire compattezza e rassicurare gli elettori sulla svolta. «Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani in Umbria. Con tutti i rappresentanti della coalizione di governo, per spiegare la manovra», annuncia alla stampa. Top secret i dettagli. Nessun conferma della presenza del premier. «Inviteremo anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – spiega il leader grillino – insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro della Salute Roberto Speranza e a chi vorrà partecipare». L’invito è esteso anche a Matteo Renzi, per la serie l’Armata Bracaleone contro il centrodestra, che i sondaggi danno in vantaggio. «Sì inviteremo Anche Italia Viva, se vorrà».

La missione impossibile prima del voto

La maggioranza Pd-5Stelle si prepara a spiegare agli elettori umbri la fumosa politica economica del Conte bis. «Spiegare nei dettagli questa manovra –dice Di Maio – che mantiene la promessa di non aumentare l’Iva, abolisce il super ticket in sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbassa il cuneo fiscale». Per Zingaretti si tratta addirittura di un patrimonio prezioso che, evidentemente, gli italiani non hanno compreso. «È un valore e va raccontato perché l’Italia ha bisogno di ricostruire fiducia nel futuro» dice il segretario dem.