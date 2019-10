Sarà modificata la legge altoatesina che aveva abolito la dizione “Alto Adige“, sostituendola con “provincia di Bolzano”, ma lasciando Sudtirolo nella versione tedesca. A firmare la marcia indietro è stato lo stesso presidente della provincia Arno Kompatscher, che, come fatto nel pieno delle polemiche, è tornato a minimizzare. Kompatscher, infatti, ha parlato di «un’incongruenza» e ha sostenuto che «non si è mai voluta abolire la parola Alto Adige». Il disegno di legge approvato dalla giunta, e composto da un solo articolo, sarà discusso e posto in votazione nella seduta consiliare di fine novembre.

Urzì: «Una vittoria di tutta la comunità italiana»

Il ripristino della denominazione Alto Adige è stato salutato come «una vittoria di tutta la comunità italiana» da Alessandro Urzì, il consigliere regionale e provinciale di “Alto Adige nel cuore – Fratelli d’Italia”, che ha guidato la protesta, portandola insieme a tutta FdI fino in parlamento. Il partito di Giorgia Meloni era stato l’unico a votare contro la legge. Il ritorno dell’Alto Adige è, per Urzì, «un riconoscimento di giustizia in nome del tricolore e della sovranità nazionale, che rischiava di essere calpestata da un’operazione maldestra avallata da Kompatscher». Da, ha aggiunto Urzì, «uno dei tanti tentativi della Svp di discriminare la comunità italiana altoatesina».

«L’Alto Adige è Italia»

Dunque, non un “incidente” isolato, ma un fatto che «succede con la toponomastica e sta succedendo – ha ricordato Urzì – con la legge provinciale che autorizza i medici che conoscono solo la lingua tedesca all’esercizio della professione attraverso il proprio ordine o collegio professionale nell’ambito della provincia di Bolzano».

«Su questi temi – ha concluso il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – non faremo sconti a nessuno. L’Alto Adige è Italia. E la Costituzione italiana e lo Statuto garantiscono la perfetta coabitazione di tutte le comunità presenti sul nostro territorio».

FdI unico partito a difendere l’italianità dell’Alto Adige

È stato poi il deputato Luca De Carlo a domandarsi «cosa sarebbe successo se noi di FdI, e solamente noi, non ci fossimo opposti con convinzione e durezza, in aula e fuori, alla folle approvazione del disegno di legge che aveva cancellato il termine Alto Adige».

«Quanto accaduto nei giorni scorsi – ha concluso – è un chiaro messaggio per i cittadini. FdI è e sarà sempre l’unico partito coerente con i propri valori e principi, pronto a schierarsi contro tutti pur di difendere i diritti e la dignità degli italiani».