La Meloni ad Aprilia: «Chi minaccia un carabiniere, minaccia lo Stato» (video)

Giorgia Meloni mantiene le promesse. C’ è una politica attenta e sensibile agli uomini e alle donne in divisa. Questa politica è da sempre rappresentata da Fratelli d’Italia. «Siamo qui, alla caserma dei Carabinieri di Aprilia in via Inghilterra per dare la nostra solidarietà. Siamo nella zona nella quale è stato girato il video di un criminale che ha fatto il giro del web. ».

Giorgia Meloni lo aveve promesso e in mattinata si è recata sul luogo in cui Cristian Battello, 31 anni, e di Cristoforo Iorio, 33, si sono resi protagonisti di una reazione inquietante contro i carabinieri che li avevano inseguiti e bloccati. «Ti spello vivo». «Ti scarico la mitraglietta addosso». Giorgia Meloni è andata ad Aprilia alla Caserma dei Carabinieri per dare solidarietà. Ha sottolineato «la capacità, serietà e dignità con cui i carabinieri hanno fatto fronte alla violenza incredibile. Violenza contro i carabinieri, violenza contro lo Stato», scandisce la leader di FdI.

Meloni: «Noi in difesa di chi ci difende»

«E’ importante che la politica ci sia», ribadisce. FdI sicuramente c’è, e da sempre. «Tante le nostre proposte sull’inasprimento delle pene per violenza e minaccia al pubblico ufficiale, che ora vanno da sei mesi a 5 anni. Purtroppo sono rimaste lettera morta. Ma se in invece la minacce le dovesse usare il pubblico ufficiale, per il reato di tortura prenderebbe da 5 anni in su».

Siamo all’assurdo. «Come se – dice la leader di FdI- in qualche modo, il criminale che mianccia dovesse essere tutelato. Per noi non è normale». Per questo Fratelli d’Italia c’è: « Continueremo a combattere le nostre battaglie in difesa di chi ci difende. Dovremmo rivedere molti aspetti che riguardano la sicurezza: il reato di tortura, il tema dell’inasprimento delle pene, delle alle risorse per chi opera nella sicurezza». Adoperarsi per la nostra sicurezza, «significa adoperarsi per la ostra libertà», ha concluso Giorgia Meloni.