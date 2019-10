«Ti spello vivo e ti scarico la mitraglietta addosso». Queste le pesanti minacce con un pregiudicato fermato dai carabinieri ad Aprilia si rivolge alle forze dell’ordine per intimidirle. Una sequenza impressionante di avvertimenti e provocazioni che un video immortale in tutta la sua cruda brutalità. I due criminali sono stati fermati qualche giorno fa dopo aver provato a fuggire all’alt intimato loro. Non solo, per sfuggire comunque a fermo e controlli, i due malviventi hanno addirittura richiamato gli abitanti del quartiere che, in una quindicina di persona, hanno risposto alla richiesta circondando i militari. Di più: accerchiandoli e colpendoli con oggetti lanciati dai balconi. Non paghi, come riporta tra gli altri il sito di Leggo in queste ore, in segno di protesta per il fermo dei due criminali, le persone intervenute hanno anche “tentato di ribaltare la loro auto”.

«Ti spello vivo e ti scarico la mitraglietta addosso»: pregiudicato minaccia il carabiniere

Fortunatamente, per quanto contrastati e gravemente oltraggiati, alla fine i carabinieri sono riusciti ad arrestare i due malviventi che, a bordo di uno scooter, erano scappati all’alt. Bloccati dopo un tentativo di fuga, è risultato che uno dei due, un 31enne, è un pregiudicato noto alle forze dell’ordine. Insieme al “collega”, i due sono stati poi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso, arresti convalidati nelle scorse ore. Ma poco prima del fermo: “Io ti strappo la pelle» dice il pregiudicato apriliano nel video con la faccia a pochi centimetri da quella del carabiniere. «Sono Cristian Battello detto Schizzo. Io ti strappo vivo. Sai quanti ce n’ho io de ferri? Ce n’ho proprio tanti. Appena ti prendo, te la scarico tutta addosso, la 98 Fs a mitraglietta te la scarico sulle gambe». E ancora: «Ti spello vivo e ti scarico la mitraglietta addosso». ù

Indignazione e rabbia per quanto accaduto in un post di Giorgia Meloni

Un’arroganza violenta su cui, poco fa, si è espressa indignata Giorgia Meloni, che in un post sul suo profilo Facebook commenta: “Ascoltate le minacce shock di un pregiudicato fermato ad Aprilia dai Carabinieri qualche giorno fa. Fratelli d’Italia continua a chiedere pene più severe per chi aggredisce o minaccia le Forze dell’Ordine e più risorse, mezzi e dotazioni per permettere ai nostri uomini e donne in divisa di svolgere al meglio il proprio dovere. Non possiamo tollerare ancora scene di questo tipo: difendiamo chi ci difende!