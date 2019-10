La Boschi svela il piano segreto di Renzi: eleggere un presidente della Repubblica filo-Ue

La Boschi, forse non volendo, svela il piano di Renzi. “Dobbiamo andare avanti con il lavoro del Governo nell’interesse dei cittadini. Dobbiamo andare avanti con una legislatura che deve arrivare al 2023 e che ha un dovere civile. Ossia eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, un Presidente che non metta in discussione l’euro, un Presidente europeista”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, a Napoli per un’iniziativa di Italia Viva. Rispondendo a una domanda dei cronisti su eventuali ripercussioni sul Governo dall’esito del voto in Umbria, Boschi ha dovuto rispondere. “Credo che il Governo debba lavorare sulla legge di bilancio come ha fatto nelle scorse settimane.