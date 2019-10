Obiettivo: 100mila firme in questo fine settimana. Sono partiti ieri i banchetti di Fratelli d’Italia contro la legge Boldrini, che punta a introdurre uno Ius soli camuffato. E tutto fa pensare che quell’obiettivo così ambizioso possa essere raggiunto. «C’è un grande interesse, e non solo da parte dei nostri elettori», spiega il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. «Ai banchetti vengono elettori trasversali, molti sono simpatizzanti M5S», aggiunge.

Oltre 200 banchetti in tutta Italia: ecco dove sono

In tutta Italia sono oltre 200 i banchetti allestiti con lo slogan «La cittadinanza non si regala». Sul sito di FdI ne sono segnalati, per la precisione, 224. Un lungo elenco diviso per Regione, Provincia, città, data, indirizzo, orario. Un lungo elenco che, però, precisa Donzelli, perfino così è incompleto: «Questi sono i banchetti che siamo riusciti a inserire, ma ci stanno arrivando segnalazioni da molti altri posti. C’è grande entusiasmo».

100mila firme contro lo Ius soli

Il dato, insomma, è che «c’è una copertura completa di tutto il territorio nazionale». Alla quale si aggiunge la possibilità di votare online, attraverso il sito di FdI. Dunque, obiettivo 100mila firme. E poi destinazione Quirinale. «Chiediamo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di non promulgare questa legge. È scandaloso che un governo abusivo, non votato e scelto da nessuno, decida di intervenire su una questione così importante per il futuro della nazione senza aver mai chiesto agli italiani cosa ne pensano», ha spiegato l’altro giorno Giorgia Meloni, lanciando la raccolta firme da piazza Montecitorio.