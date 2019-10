Ilva, Lucaselli (FdI): governo schizofrenico sullo scudo penale ad Arcelor Mittal

Ilva, il governo non ne fa una buona. “La schizofrenia sullo scudo penale ad Arcelor Mittal conferma che quella del governo è una politica de-industriale”. Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. “Tutto questo rischia di mettere in mezzo alla strada migliaia di lavoratori con le loro famiglie e spogliare il nostro Paese dal ruolo di player internazionale per la produzione dell’acciaio”.

“Purtroppo – aggiunge – l’Esecutivo è condizionato pienamente da una visione ideologica propria del Movimento 5 Stelle, che sull’ ex Ilva ha veramente rivendicato le pulsioni ideologiche più disparate. Peraltro, lo scudo penale lo ha voluto l’allora ministro allo Sviluppo Luigi Di Maio e il cambio in corsa è del tutto inopportuno. Il Movimento 5 Stelle è rimasto quello della ‘decrescita felice’, e dunque evidentemente non concepisce la possibilità di poter contemperare presenza industriale e rispetto per l’ambiente, obiettivi che invece stanno a cuore a quanti vogliono migliorare le condizioni di Taranto e di tutto il Meridione”.

Lucaselli si riferisce alla scelta del Senato che ieri con il Dl salva imprese ha soppresso l’articolo che prevedeva l’immunità penale per i vertici di ArcelorMittal legata all’ambientalizzazione.