Si svolgerà mercoledì, alle ore 17.30, presso la Sala Landi di via delle Bottteghe Oscure, 54, Roma, la presentazione dell’ultimo libro di Riccardo Pedrizzi “Il Salvadanaio. Manuale di sopravvivenza economica”. L’incontro è promosso Ugl (Unione Generale del Lavoro) in collaborazione con Federproprietà (Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia). Prevista la partecipazione di diversi protagonisti della vita politica e sindacale. Tra i presenti, Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi; il senatore Massimo Garavaglia, componente della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati; il senatore Maurizio Gasparri, presidente della Giunta elezioni e immunità Parlamentari. Porterà il saluto Francesco Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl. Introdurrà i lavori Massimo Anderson, presidente di Federproprietà. Sarà presente l’autore, Riccardo Pedrizzi, presidente dell’Ucid Gruppo Lazio.

Il volto feroce dell’economia globalizzata, gli sciacalli della finanza, le trappole delle banche, i trucchi dei poteri forti, le insidie dell’Europa egoista e arrogante. La denuncia, nel libro di Pedrizzi, si accompagna alla proposta. In un mondo piegato al dio del denaro dove è difficile distinguere i buoni samaritani dai demoni tentatori, esiste così anche una strada virtuosa. Un percorso orientato dalle stelle polari della “solidarietà” della “partecipazione” e della “sussidiarietà”. Una strada in cui l’ancoraggio ai grandi valori incarnati dalle massime autorità morali, a cominciare dalla Chiesa cattolica, deve comunque essere il punto di partenza.

Le riflessioni di Riccardo Pedrizzi suonano come una denuncia del vuoto etico che domina i mercati. Un vuoto che scarica a pioggia i suoi effetti sui soggetti più deboli. Le idee di Pedrizzi forniscono uno strumento costruttivo per cercare soluzioni ai grandi quesiti posti dall’economia dell’anarchia e del “lasseiz faire” selvaggio. Si passa quindi così a trattare materie delicate, dalla centralità della famiglia alla dottrina sociale della Chiesa. Ed ancora. D ai temi dello sviluppo solidale, alla necessità di ritrovare uno spirito identitario nazionale ed europeo fino ai richiami etici alla finanza che ci avvolge e spesso ci sfrutta. Il “manuale” di sopravvivenza civile è dunque rivolto a chi crede che il Pil non sia solo un numeretto con decimali ma il resoconto finale dell’eterna lotta tra la caccia spasmodica al profitto e la ricerca del benessere.