Giorgia Meloni incassa il suo doppio successo. Ha vinto con la coalizione di centrodestra le elezioni in Umbria. Ha portato Fratelli d’Italia a superare la soglia del 10%, doppiando Forza Italia, scavalcando nettamente il M5S, diventando il terzo partito. Tanto che, lo stesso Diaco, dai microfoni della trasmissione che conduce su Rtl, introducendola come ospite del suo salotto, ha sottolineato: «È inutile girarci intorno: Giorgia Meloni è la vera rivelazione politica degli ultimi anni. È riuscita a portare il suo partito in Umbria all’11%, con i sondaggi che la danno al 10% a livello nazionale. E anche detto che “il racconto di questa destra impresentabile, come è stata descritta, non regge più. Visto che proprio in una regione rossa FdI ottenuto un risultato memorabile”»…

Giorgia Meloni intervistata da Diaco su Rtl

«Sono molto felice del risultato. Sono felice per l’Umbria che si è liberata finalmente da decenni di una pessima politica orami ridotta solo all’affarismo e che inaugura un futuro di speranza. E al tempo stesso sono consapevole della responsabilità che i cittadini umbri ci hanno consegnato, specie nel momento in cui abbiano vinto, e uno scarto così importante. Ora dobbiamo dimostrare di saper fare bene. Ma già da oggi ci metteremo al lavoro». E, naturalmente aggiunge, «sono entusiasta del risultato di FdI che è l’unico partito tra tutti che cresce. Rispetto alle Europee scorse, sia in percentuale che in voti assoluti. Sono contenta di aver dimostrata che prendere la strada lunga, non accettare scorciatoie, essere sempre seria, coerente, concreta, sono tutti valori che hanno un mercato nella politica italiana».