“Ma lei parla ai ragazzi?”. Gianluigi Nuzzi spiazza Elsa Fornero, citando un giovane youtuber da oltre un milione di follower appassionato di videogiochi. Lo scambio fra l’ex ministro e il giornalista arriva mentre l’ex ministro montiano parla di giovani e lavoro. Una domanda a trabocchetto, in diretta a DiMartedì. “Lei ci parla con i giovani? Le faccio una battuta: lei sa chi è Ciccio Gamer? Visto che con loro ci parla…”.

Qualche secondo di perplessità per la ministra che ha firmato la famigerata riforma. Anche il conduttore Floris cade dalle nuvole. E domanda anche lui chi sia mai questo Ciccio Gamer. Poi la replica: “Non so chi sia Ciccio Gamer, ma parlo con i giovani tutti i giorni e credo di comunicare più di quanto non faccia lei, perché se voi continuate a parlare ai giovani soltanto per battute, i giovani sono sfiduciati”.

“I giovani di oggi che non hanno il lavoro non pensano alla pensione”. Elsa Fornero esordisce così a DiMartedì, mentre Gianluigi Nuzzi evoca la preoccupazione più comune nel nostro Paese. “Lei non parla con i giovani evidentemente, perché se parlasse con loro capirebbe che i giovani sono preoccupati eccome per il futuro anche quello più lontano” riferisce il giornalista. Una frase che non piace all’ex ministro del Lavoro, il quale mette subito le mani avanti: “Io parlo sempre con i giovani, ora sono all’estero proprio per quello”.

Chi è Cicciogamer?

Cicciogamer, il diretto interessato, ha commentato con un video. Ha infatti ringraziato Nuzzi e la Fornero e si è fatto una ricca risata sul battibecco. Ma chi è Cicciogamera89? Uno youtuber molto popolare tra i giovanissimi, nonostante abbia già 30 anni. Ha all’attivo quasi tre milioni di iscritti nel suo canale e mette in Rete ogni sera un video. Da oggi lo conosce anche Elsa Fornero.