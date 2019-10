Follia allo zoo: ragazza entra nel recinto del leone e balla (video)

Entra nel recinto dei leoni e comincia a ballare. I visitatori presenti al New York City’s Bronx Zoo si sono trovati davanti ad una scena surreale, immortalata nei video diffusi sui social. Una ragazza è entrata nel recinto dei felini e ha iniziato a ballare davanti ad un esemplare maschio, quasi a provocarlo. Il leone, inizialmente, appare “perplesso” davanti allo spettacolo e non accenna particolari reazioni. La ragazza si muove e gesticola verso l’animale, che compie qualche passo in avanti, a circa 5 metri dall”ospite.

La ragazza ballava e diceva ciao

Hernan Reynoso, uno degli autori dei video pubblicati online, ha raccontato la vicenda all’emittente WNBC. «Lei stava ballando e diceva ciao al leone. Era tutto pazzesco», spiega. Quando il felino ha emesso il primo poderoso ruggito, Reynoso ha deciso di allontanarsi con la propria famiglia. Lo Zoo, interpellato dall’emittente, ha riferito che l’incidente si è chiuso senza danni fisici per nessuno: «L’azione ha costituito una grave violazione, avrebbe potuto portare a gravi danni o alla morte». La donna, che nel video si vede mentre entra nel recinto, a quanto pare non è ancora stata identificata.

Il precedente episodio

Un analogo episodio era accaduto qualche tempo fa in un altro zoo sudamericano, ma con risultati diversi. In quel caso per salvare l’uomo che si era introdotto nella gabbia erano stati uccisi i due leoni. Franco Luis Ferrada Roman, 20 anni, si è lanciato nudo in una gabbia di leoni nello zoo di Santiago, in Cile. Tuttavia l’epilogo è stato ben diverso da quanto pensava: a rimetterci la vita sono stati due esemplari di leone, un maschio e una femmina, uccisi per salvare il giovane. L’incidente è avvenuto sabato intorno a mezzogiorno nel parco zoologico affollatissimo di famiglie. L’uomo si è tolto i vestiti e si è intrufolato nel gabbia del leoni, tentando in tutti i modi di richiamare la loro attenzione: in breve tempo i due animali si sono avventati su di lui. E sono stati uccisi. Ma in altre occasioni il leone aveva avuto la meglio…