Feltri feroce contro Zingaretti: «È il diminutivo di zingaro e come tale si comporta»

Vittorio Feltri feroce su Nicola Zingaretti. Il direttore di Libero non si è perso la puntata di Non è l’Arena con ospite il segretario del Pd. E subito dopo si è scatenato su Twitter: «Zingaretti è diminutivo di zingaro, ma sempre zingaro è come tale si comporta anche da Giletti». Nicola Zingaretti preso dalla foga, si è lasciato sfuggire una parolaccia: «Non si può andare avanti con litigi continui. Gli italiani non sono cogli***. Bisogna rispettare gli accordi». Poi la frecciatina a Matteo Renzi: «Io ero il più scettico a fare questo governo. Noi saremo molto responsabili, si può andare avanti ma nessuno ricominci a mettere bandierine sulle proprie identità».

Feltri feroce su Zingaretti

La parabola politica del segretario dem è irrisa da Feltri. Zingaretti ha rivendicato il successo del suo partito: «Ho preso il Pd al minimo storico, ora il partito si sta riorganizzando. I cittadini nella politica cercano credibilità. All’inizio non vedevo condizioni per trovare l’unione in questo governo, ma non è uno scippo provare a creare un governo tra il primo e il secondo partito del paese». E infine la stoccata finale: «Gli italiani puniranno chi pensa solo a se stesso. Gli italiani stanno male, sono stanchi di stare male e sono arrabbiati. Bisogna mettere in campo politiche che trasformino questa rabbia in speranza. Non accetterò mai il politico che lucra sui problemi delle famiglie».