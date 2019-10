Il cammino verso le riforme non si ferma per FdI. Sui profili social di Giorgia Meloni sono bene indicate le priorità, le battaglie storiche della destra. Fratelli d’Italia è presente capillarmente in tutta Italia. Ecco dove e quando è possibile firmare. Questo weekend vede innumerevoli punti di raccolta per le firme, ai quali presenzieranno dirigenti di partito, amministratori locali, militanti e simpatizzanti. Cambiare la Costituzione è possibile.

1 Elezione diretta del Presidente della Repubblica;

2 Abolizione dei Senatori a vita;

3 Tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione

4 Supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo

FdI: Ecco chi si è opposto alle nostre proposte

La battaglia per il presidenzialismo è una battaglia storica della Destra. Un passo necessario per la modernizzazione delle istituzioni. Non è stato possibile abolire l’istituto ottocentesco dei senatori a vita. I grillini amano tagliare i parlamentari ma non quelli nominati dal Presidente della Repubblica. In Parlamento FdI si è trovata sola in queste battaglie. Per questo, dicono i dirigenti e parlamentari di FdI, “ci troverete in tutte le piazze d’Italia a raccogliere le firme necessarie per compiere questi passi: noi vogliamo che siano gli italiani, e non il palazzo, a scegliere la prima carica dello Stato: chi è con noi?”. Le riforme “vere” sono queste.